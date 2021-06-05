شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف 5 طرق لا تنقل الفيروس المسبب للإيدز أبرزها المصافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 طرق لا تسبب نقل العدوى لفيروس الإيدز ، أهمها المعايشة اليومية ومشاركة الطعام مع شخص مصاب والمشاركة في الملابس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور لها أن المصافحة والعناق والقبلات والحمامات والسعال والعطس ولدغات النموس لا تسبب الإصابة بالإيدز.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن الاتفاق الأفريقي الموحد حول فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، بهدف التعاون بين دول القارة الأفريقية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على "الإيدز" بحلول عام 2030، بما يتماشى مع طبيعة كل دولة.









