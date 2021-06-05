شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد شباب وشابات من أهالي قرية البعيرات بمدينة القرنة، غرب الأقصر، لمقر حملة التبرع بالدم بديوان العراريس بنجع العزبة، وذلك للتبرع بالدم وضخ كميات كبيرة لرفع رصيد قرية البعيرات من الاحتياطي في بنك الدم، وذلك لسد العجز.

كانت مبادرة «البعيرات لنا وطن» أطلقت نداء لأهالي البعيرات عبر مكبرات الصوت وشبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى لتزايد أهالى القرية والنجوع المجاورة للتوافد بمقر الحملة.

وأكد القائمين على الحملة بأهمية المشاركة الفعالة في التكافل الاجتماعي للفئات الغير قادرة والتبرع بالدم لصالح بنك الدم في القرية، مشيرين إلى أن المبادرة تزيد من حجم المشاركة المجتمعية. فيما وجهوا الشكر للأطقم الطبية ببنك الدم الإقليمي، والشباب والفتيات المشاركون في الحملة لزيادة أكياس الدم اللازمة لعلاج الحالات الحرجة والحالات الطارئة بالمستشفى.