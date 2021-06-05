شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة والسياحة تطلقان اليوم حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارتا البيئة والسياحة اليوم، السبت، حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة والآثار بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وراندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى واستمرارا لحملة "ايكو ايجيبت" للسياحة البيئية.

وشهد الملف البيئى العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالى و المصرفى و القطاع الخاص للعمل البيئى و للدور التشاركى للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً لدعم توجه الدولة فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن وزارة البيئة كان لديها تكليفات حكومية بالتركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان النموذج الأسهل والأهم هو المحميات الطبيعية المليئة بالكنوز والثروات، وهو ما دفع الوزارة للتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام بإطلاق حملة ( ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها.

وتهدف حملة ايكو ايجيبت إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسى لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات.