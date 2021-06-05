شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الدورة الدولية الثانية للموفدين لـ9 دول "أون لاين" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، غدا، الأحد، الدورة الدولية الثانية عن بعد عبر برنامج ( Zoom ) أون لاين للأئمة الموفدين بدول "موزمبيق، أوغندا، الكاميرون، كينيا، السودان، السنغال، ألمانيا، السويد، سويسرا"، ومن غيرهم فى مناقشات حول قواعد الفقه الكلية، وأسرار البيان القرآنى، وذلك فى إطار توسع وزارة الأوقاف فى البرامج التدريبية للعاملين بها.

ومن المقرر أن يحاضر فى هذه الدورة كل من الدكتور هانى تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور أحمد شكم أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت الخميس الماضى، أول معسكر تثقيفي في مجال الدعوة الإلكترونية، وذلك معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، بناء على تفعيل وسائل التواصل الإلكترونى، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، حيث تم اختيار (43) مشاركًا من مختلف المحافظات من بين الأئمة المتميزين في التواصل الإلكتروني للمشاركة في أول معسكر تثقيفي بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية اليوم من خلال تقدمهم المباشر عبر استمارة المشاركة الإلكترونية.