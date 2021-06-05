السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قطارات بخطوط القاهرة / الإسكندرية بأخرى روسية

- استبدال عرباتها بعربات روسية بعدد 11 عربة لتركيب كل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.

القاهرة - سامية سيد - تستبدل هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم السبت عربات بعض القطارات بخطوط القاهرة / الإسكندرية والعكس وطنطا / منوف / القاهرة / كفر الزيات والعكس، بعربات روسية جديدة ومميزة، وبيانها كالتالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012