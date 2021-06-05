شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قطارات بخطوط القاهرة / الإسكندرية بأخرى روسية والان مع تفاصيل الخبر
أولا : خط القاهرة / الإسكندرية والعكس:
- استبدال عرباتها بعربات روسية بعدد 11 عربة لتركيب كل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.
- قطار 23 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من 5/6/2021.
- قطار 14 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021.
ثانيا : خط القاهرة / منوف / طنطا وخط منوف / كفرالزيات والعكس:
- استبدال عرباتها بعربات مميزة بعدد7 عربة لكل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.
قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021.
- قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021.
- قطار 543 ركاب القاهرة / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021.
- قطار 548 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021.
- قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021.
- قطار 551 ركاب القاهرة / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021.