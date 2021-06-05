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السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قطارات بخطوط القاهرة / الإسكندرية بأخرى روسية

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القاهرة - سامية سيد - تستبدل هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم السبت عربات بعض القطارات بخطوط  القاهرة / الإسكندرية والعكس وطنطا / منوف / القاهرة / كفر الزيات والعكس، بعربات روسية جديدة ومميزة، وبيانها كالتالى:

 

أولا : خط القاهرة / الإسكندرية والعكس:

- استبدال عرباتها بعربات روسية بعدد 11 عربة لتركيب كل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.

- قطار 23  إكسبريس القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من 5/6/2021.

- قطار 14  إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021.

 

ثانيا : خط القاهرة /  منوف / طنطا  وخط منوف / كفرالزيات والعكس:

- استبدال عرباتها  بعربات مميزة بعدد7 عربة لكل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية. 

قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021.

- قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021.

- قطار 543 ركاب  القاهرة / طنطا اعتبارا  من يوم 5/6/2021.

- قطار 548 ركاب  طنطا / القاهرة اعتبارا  من يوم 5/6/2021.

- قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021.

- قطار 551 ركاب القاهرة  / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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