شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: تقليل المياه لمصر يعني القضاء على نظام 7 آلاف عام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصرالدين علام، عبر استضافته في برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر «بأنه يتفق مع مسألة أن سد النهضة ورقة في مخطط أكبر، وأنه منذ قيام الثورة المصرية، وبداية سد النهضة، يرى أنه عمل سياسي استراتيجي، الهدف منه النيل من مكانة مصر الاقليمية والدولية لأن شريان المياه لمصر يأتي من الخارج فمعنى أنه لو تم تقليلها فسيتم تقليل التنمية والاقتصاد ويعني تقريبا القضاء على النظام التي تقوم عليه مصر، منذ 7 آلاف عام،

وتابع علام «هدف إثيوبيا أن يكون لها اليد العليا في القرن الإفريقي وهي منافسة تاريخية ونحتاج إلى تطوير المناهج لدينا حتى نوضح أن نهر النيل كان أساس للصراع والتعاون لدول حوض النيل على مدى التاريخ ويجب أن يكون هناك جرعة تاريخية كافية لهذا، والمواطن جزء من المنظومة ويجب عليه الحفاظ على المياه واستخدامتها وتعظيم اتسخدامها ولا بد أن نعلم أن المياه محدودة وتأتي من خارج مصر وأنه يجب أن تكون مصر يقظة تماما نظاما ودولة وتوفير الدعم والأمن الكافي لاستمرار هذه المياه إلى يوم القيامة.