شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات الأطفال 2021 .. بطوط وميكي وكراميش وزي ألوان وكرتون نتورك وMBC3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد معدل البحث عن تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021، وخصوصًا القنوات التى يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات، وأهم تلك القنوات تردد قناة بطوط كيدز 2021، وتردد قناة ميكي الجديد، وتردد قناة زي ألوان 2021، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia 2021، وتردد قناة كراميش الجديد.

ويبحث أيضًا الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة 2021، وكذلك وتردد قناة طيور بيبي 2021، وتردد قناة سمسم الجديد، وتردد قناة ماجد 2021، وتردد قناة MBC3 المخصصة للأطفال 2021وأيضًا تردد قناة مودي كيدز 2021 وكذلك تردد قناة أطفال ومواهب 2021، وبالإضافة إلي تردد قناة كوجي الجديد.

وتعتبر تلك القنوات من أكثر ترددات قنوات الأطفال 2021 التى يبحث عنها أولياء الأمور، وهي من أهم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2021.

ويحب الأطفال مشاهدة قنوات الأطفال التى تقدم أفلام الكارتون للأطفال باللغة العربية وكذلك اللغة الانجليزيةمثل أفلام توم وجيري وميكي وبطوط.

تردد قناة بطوط 2021

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي الجديد

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2021 الجديد

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة الجديد

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم الجديد

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال 2021

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network CN الجديد

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي 2021

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد 2021

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب الجديد

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

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