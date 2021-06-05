شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية، في تمام الساعة الثانية من عصر اليوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن المؤتمر خاص للاعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.