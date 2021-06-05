شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية ، عن تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي ، وذلك من خلال مكاتب سجلات الأحوال المدنية في 6 خطوات.

«المصري اليوم» تواصل خدماتها للقراء، وتنشر الخطوات المستندات المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية.

الخطوات تغيير محل الإقامة الجديد البطاقة الرقم القومي.

1- شراء استمارة البطاقة الشخصية.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- أن يكون محل الإقامة الجديد الذي يتم نقل الإقامة عليه تم شراءه بعقد مسجل في الشهر العقاري، أما في حالة أذا كان العقد إيجار، يشترط حضور المؤجّر للتصديق على صحة التعاقد.

4- يجوز تغيير محل الإقامة على سكن أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بشرط وأن يكون محل الإقامة الذي يتم التغيير عليه ثابتًا في بطاقته الشخصية.

6- يجوز محل الإقامة بتقديم إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه أو الغاز حديث.

- أما في حالة الزوجة التي ترغب في تغير على محل إقامة زوجها، يُكتفى فقط بتقديم بصورة من بطاقة زوجها.

الأسعار الجديدة لاستمارة الرقم القومي في 2021

هناك 3 أنواع من استمارة البطاقة أسعارها تختلف حسب المدة المقررة لاستلامها من مكاتب السجل المدني

1- الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهاً وهي تمكن المتقدم من الاستلام بعد 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها وهي تمكن المتقدم من الاستلام بعد 3أيام.

3- الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها ومنها يستلم المتقدم البطاقة بعد أسبوعين يوما من تاريخ تسليمها.

وقامت وزارة الداخلية بافتتاح عدد كبير من مكاتب السجل المدني خلال الفترة الأخيرة لتسهيل على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي تغيير محل الإقامة في أسرع وقت ممكن.