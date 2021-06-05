شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق عن ملف سد النهضة: الصدام حتمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، عبر برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن ملف سد النهضة ، إنه يشعر بقلق بالغ من ما وصل إليه الوضع والعلاقات بين الدول الثلاث، ليس لأن المياه غير كافية، بل لأن هناك مجال لتوفير كل احتياجات إثيوبيا التنموية، وهناك مجال أيضا لتنظيم وضبط لمرور المياه عبر السودان، من خلال سد أو سدود، كما أن هناك أيضا مجال لتوفير الكم المطلوب للمياه لمصر مع زيادة عدد سكانها.

وتابع قائلا «المشكلة أن التفاوض ظل على حساب فرض رأي على رأي أخر والموقف الإثيوبي يعكس تثبيت موقف خطير جدا، وهو أن تقرر دولة واحدة مصير مرور مياه نهر عبر حدود دول أخرى، وهو شئ خطير جدا واذا تم قبول هذا المبدأ سيطبق أيضا في حالات أخرى، ومن ثم يخلق صداما حتميا، وهذا يعني بأن الأمر خطير حيث أن الخطورة هي المسعى الإثيوبي أن يكون لها القرار السيادي الذي يغلب على الرأي السوداني والمصري، فيما يتعلق بادارة المياه لأن المياه ليست عملية اختيارية بل عملية وجودية، وهناك تصريحات ببناء سدود أخرى، وحتما محاولة فرض دولة قرار على الأخرين سيؤدي إلى الصدام.