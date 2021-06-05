شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت 5 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو الحالى الامتحانات العملية والمعملية والورش لـ الدبلومات الفنية بمحافظة الجيزة، على أن تنطلق الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 19 يوينو الحالى إلى الخميس 1 يوليو المقبل.

وتم تجهيز المقرات واللجان بمدارس الجيزة للتعليم الفنى لاستقبال 60529 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية "تجارى وصناعى وفندقى وزراعى"، ومقسم على 218 لجنة وغرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة، لحل وتلافى أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فورا.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى، وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الواقعة فى نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس، لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس.