شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التأمينات تستأنف صرف معاشات يونيو غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الإسكان: بدء تشغيل مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية نهاية يونيو على مراحل
مستشار وزيرة الصحة: شهدنا طفرة بالمجال الصحى خلال 7 سنوات بعهد السيسي
تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج ومصرع 6 أطفال وإصابة 15 آخرين.. بث مباشر
انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة البحرية غدا والصغرى بالقاهرة 19 درجة
التنمية المحلية تمول 2103 مشروعات صغيرة ومتوسطة بقروض 300 مليون جنيه
التضامن: إجراءات رادعة لمحاسبة المختصين حال تورطهم بحريق المؤسسة العقابية
الزراعة: إصدار 9650 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاح الحيوانى والداجنى
وزير الزراعة يوافق على اعتماد 100 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو
التأمينات تستأنف صرف معاشات يونيو الأحد المقبل
القوى العاملة تعلن تحصيل 347 ألف جنيه مستحقات شكاوى مصريين بجدة خلال شهر