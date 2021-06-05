شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة تعليقا على مقولة "كوكب اليابان": مصر الجانب الآخر من الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، على الجملة الدارجة "كوكب اليابان الشقيق"، مشيدا بمصر: "إذا كنا سنتحدث عن الكوكب، فأنتم في الجانب الآخر من الكوكب".

وأضاف السفير الياباني، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه أجرى عدة زيارات لجمعيات خيرية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى زيارته لعدة كنائس بالقرب من الدلتا، وأنه يستكشف تلك المعالم بشكل مستمر ودائم، وعدد من الأماكن الأثرية الهامة الخاصة بمسار العائلة المقدسة والتي تمثل حقبة تاريخية معينة.

وقال السفير: "وجودي وعائلتي في مصر، له العديد من الجوانب الإيجابية، تمثلت في تبادل الثقافات التراث، لأن مصر هي مهد الحضارات القديمة وهناك العديد من الجوانب، والشعب المصري له العديد من الجوانب ولكنه يعيش في تناغم".