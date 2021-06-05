شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن اليوم نتائج الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية اليوم، السبت، حيث أرسل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا للإدارات التعليمية بشأن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2020/2021 المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس وللصفين الأول والثاني الإعدادى.

وأكد عطية أن تعليم القاهرة والقائمين علي العملية التعليمية يبذلون كل جهودهم وبخاصة في فترة أعمال الامتحانات وإعلان النتائج والتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتوفير الفراغات وأعمال صيانة المدارس ومواجهة الشائعات واستيعاب الجمهور في تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتحمل الأعباء.

وطالب مدير المديرية ، الطلبة وأولياء الأمور والجمهور تحري الدقة وعدم اتباع الشائعات ومساندة العاملين بالحقل التعليمي بالتريث والتحقق من الأمور والدعاء لهم فنحن نعمل ليل نهار.