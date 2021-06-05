شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: مصر خففت من الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة منذ 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن الدولة المصرية خففت من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما، بقرار فتح معبر رفح لمساعدة الفلسطينيين، موجها الشكر للدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية باستمرار.

وأضاف اللوح، فى لقائه ببرنامج "بيت للكل" الذى يقدمه الإعلاميون شافكي المنيرى والأردنى حازم رحاحله، والعراقى أحمد الحسينى، والفلسطينية ضحى الشامى، أن هناك جهودا مبذولة من السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين ومن المجتمع الدولي لوضع المخططات الهندسية لإعادة إعمار غزة، ولكن قبل الدخول في إعادة الإعمار قطاع غزة بحاجة إلى إغاثة عاجلة، بعد تضرر شبكة الصرف الصحى والطرق وغيرها من القطاعات الحيوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأوضح سفير فلسطين في القاهرة، أن المواطن الفلسطيني لديه إرادة وصبرا كبيرا باعتباره صاحب حق، لذلك لديه يقين بانتصاره على العدوان الإسرائيلي واستقلال دولته الفلسطينية، متابعا: "نحن في فلسطين نتمسك بعمقنا العربي وطلبنا عقد جلسة في جامعة الدول العربية بشكل عاجل بعد الأزمة، وعقد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية واتخذ سلسلة من القرارات الهامة لوضع آلية لهذه القرارات، وتتابع الجامعة العربية هذه القرارات من أجل تنفيذها لحشد ضغط دولى ضاغط على إسرائيل لوقف عدوانها الدائم على الشعب الفلسطيني".