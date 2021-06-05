انخفاض ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.