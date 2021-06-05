المدير التنفيذي لـ"جانسن للأدوية": المناخ الجديد للسوق المصرية ساعدنا في طرح العقار الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لشركة جانسن للأدوية في شمال شرق أفريقيا ومصر والأردن، أن طرح عقار جديد لعلاج مرض الاكتئاب المقاوم للعلاج، في نفس الوقت الذي يتم طرحه في كثير من دول العالم وهو تطور كبير يحدث في مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف محسن، خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة جانسن مصر، لإعلان طرح عقار سبراڤاتو، لعلاج مرضى الاكتئاب: "هذا المرض موجود في كل دول العالم، وما شجعنا على طرح هذا العلاج في مصر، هو المناخ الجديد في مصر، بإعادة هيكلة التعامل مع الأدوية الجديدة من خلال هيئة الدواء، وهو ما جعل شركات الدواء العالمية أن تنظر إلى مصر بشكل إيجابي وتمنحها الأولوية بوجود العلاجات الجديدة".

وقال محسن: "رفاهية الشعوب لم تعد تقاس بمقدار الثروات أو النمو الاقتصادي فقط؛ بل أيضًا باهتمامها بتقديم أفضل رعاية صحية لمواطنيها؛ ولا سيما الصحة النفسية، لما لها من تأثير واضح على الإنتاجية علمًا بأن العبء التي تشكله الأمراض النفسية على إنتاجية الفرد وميزانية الدولة عبء جمّ، وأثبت أنها على رأس الأمراض التي تسبب تدهور للحالة الصحية والاقتصادية للمجتمع".

وأضاف: "الاكتئاب من الأمراض التي قد يساء فهمها، وقد يعتقد أنها ليست أمراض ذات وطأة شديدة؛ ولكن العلم الحديث يأكد أن الاكتئاب مرض منتشر وفتاك، يضرب المجتمع في رأس ماله الحقيقي المتمثل في الشباب، وإنتاجيته، ويقلل من قدرة المواطن على لعب دور فعّال في ازدهار مجتمعه وتقدمه".

وأكمل: "من هذا المنطلق حرصت شركة جانسن مصر على مساندة المرضى ورفع الوعي المجتمعي وإزالة وصمة المرض النفسي، كما قمنا بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي برعاية حملة اكسر الاكتئاب، لرفع الوعي بمرض الاكتئاب المقاوم للعلاج ومحاربة الأفكار المغلوطة التي تقلل من شأن المريض النفسي، مشيدًا بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوى الرعاية الصحية".

وواصل: "هيئة التأمين الصحي في مصر وفرّت العلاجات الحديثة للأمراض النفسية، ما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح للحاق بالدول المتقدمة، والحقيقة أنه لم يتم التركيز على 100 مليون صحة بدنية فقط؛ ولكن أيضًا شملت الصحة النفسية والتي تشكل أساس تقدم الدول".

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