الزراعة: الموافقة على اعتماد 100 مليون جنيه تمويلًا لمشروع البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (100 مليون جنيه) لـ250 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 5 آلاف رأس في جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن حوالي 4.5 مليار جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 آلاف رأس ماشية.

يأتي هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني في المشروع القومي للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

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ومن جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

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