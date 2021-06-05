وزير الأوقاف: نستخدم الوسائل الحديثة لنشر صحيح الدين والتصدي للأفكار المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة، بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار.

وقدم وزير الأوقاف، الشكر للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على اهتمامه بالدعوة وتعاونه البناء مع الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تهتم ببناء المساجد مبنى ومعنى مبينا أن هناك مستجدات أخرى يفرضها الوقت نظرًا لما يعانيه العالم الآن من ظروف غير عادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، فعلى الناس أن يعودوا بصدق إلى الله (عز وجل) مع الأخذ بالأسباب.

وأشار إلى إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مشددًا على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، فالدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأوضح جمعة أن الفضاء الإلكتروني الآن من ضرورات العصر والرسول “صلى الله عليه وسلم” استخدم كل الوسائل المتاحة في عصره لنشر دعوته، وأن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت عشرين صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أكثر من 180 مؤلفًا ومترجمًا وإلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالتأليف والنشر لمحاربة الأفكار الهدامة وعلينا جميعًا أن نسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يصل الليل بالنهار دون كلل.