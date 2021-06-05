شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي أعلن فيه عن حجز أمواله في أحد البنوك، قائلا: إن محمد رمضان بيضحك علينا، والبلد في غني عن فلوسه، وفلوسك دي بتاعت الطيار اللي مات.. يا مفتري الراجل مات مش كنت تدويله فلوسه.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «أم. بي. سي. مصر»: أن محمد رمضان لديه إصرار أن يصدر للناس أن الحكومة بتحجز على فلوس الناس، أنت النهاردة بتقول للناس خلي بالك الدولة هتحجز على فلوسكم، وشيلوا فلوسكوا في البيت«.

وتابع: «ياراجل حرام عليك، أنت طرمخت على فلوس الراجل، ربنا كبير يا محمد ربنا كبير يا حبيبي، يا جماعة الدولة لا تمس فلوسكم ومفيش حد فلوسه راحت، مفيش واحد صحي يشرب القهوة زي محمد رمضان، ويقول بلدي أخدت فلوسي، واحنا الصعايدة والفلاحين ومش عارف أية علاقة الكلام دا ببعضه.

وأختتم أديب حديثه قائلا: «يا محمد يا رمضان أنا لسة عند ندري، يوم ما أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا واخد فلوسك اللى في البيت».

كان الفنان محمد رمضان، أعلن عن تحفظ أمواله في البنوك، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»: «صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة».