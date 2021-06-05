شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : ٢٠٢١ عاما حاسما لاستعادة النظام البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ، إن عام 2021 عاما حاسما لالتزامات الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، حيث يتوافق مع بداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئى 2021_2030 الذي يهدف إلى توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمدمرة على نطاق واسع لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي فهى مهمة عالمية لحماية هذا التنوع لابد أن نتشارك فيها جميعا بما يعود علينا بالنفع بدلا من تقاسم الخسائر التى لن تفرق بين الجميع.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة هذا العام ستقوم بإطلاق حملة الحفاظ على البيئة البحرية ضمن حملة إيكو ايجبت للترويج للسياحة البيئية من خلال عرض عدد من الفيديوهات والتنويهات ورسائل التوعية باساليب دمج حماية البيئة فى ممارستنا على الشواطىء وحماية البيئة البحرية بشكل عام على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي على مستوى الجمهورية للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة والانضمام الى صفوف حماتها والاستفادة من تلك الفترة فى العمل من اجل الطبيعة والوعى بأهمية تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية بما يحقق المصالح المشتركة للجميع و خاصة فى ظل دعم قطاعات الدولة على المستوى السياسى و الحكومى و الخاص للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى و مواجهة التغيرات المناخى .

ودعت وزيرة البيئة الشباب للانضمام الى ركاب حماة البيئة واستعادة نظمها لنجعل كل يوم يوما للبيئة وخطوة حقيقية نحو النهوض بالعمل البيئى وإشراك الافراد والمجتمعات ورجال الاعمال فى مواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب فالعمل لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وجهان لعملة واحدة ، ونحن بحاجة إلى التوقف عن كافه الافعال التى قد تؤدى الى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي و الانسانية .

