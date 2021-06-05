شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الإخوان يُبدون مصالح الجماعة على حساب الوطن وذلك ضد المقاصد الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، إن المقاصد الشرعية وترتيب الأولويات تقول إن تغليب المصلحة العامة واجبة، وتلغى تماما المصلحة الفردية، وهو عكس ما يتبعه الإخوان حاليا، فهم يفعلون كل شيء من أجل تغليب مصلحة الجماعة، ولو على حساب الوطن، ويمكنهم التضحية بكل شيء من أجل مصلحتهم فقط.

وأضاف المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "رتبة الشهادة في سبيل المصلحة العامة هي أعلى مراتب الشهادة، أما ما يفعله الإخوان هو امتداد لفكر الخوارج، من خلال تبني تأويل فاسد، وبعضهم يدعي تبني الدين وهم مشكوك فيهم، فيقومون بتشويه الدين وصورته".

وتابع الدكتور شوقي علام: "سيد قطب أدعى أن الإسلام غاب منذ وقت طويل وأن الناس في جاهلية أشد من الجاهلية التي كانت في عهد النبي، وأن الإخوان هم من سيعيدون الإسلام من جديد، وأدعى أنهم سيفتحون مصر من جديد، وكل ذلك ما هو إلا إدعاء كاذب لا أساس له، وهم يحاولون احتكار الحقيقة ويدعون المظلومية".