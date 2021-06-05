شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر أهم دولة بالمنطقة وتلعب دورا هاما فى توفير الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هون جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، إن هناك اهتماما كبيرا من بلده بالتشارك والتعاون مع مصر، خاصة فيما يتعلق ببناء الثقة وتبادل الثقافات بين الشعبين الكوري والمصري، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف كوري يزورون مصر كل عام، وأن مصر أهم دولة في منطقتها وتلعب دوراً هاماً في توفير الاستقرار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "بخصوص الاحتفال بمسار العائلة المقدسة في مصر، فإنه من خلال تلك الفعالية والتدابير الرائعة والتنظيم الفعال، أقول أنني أشعر بأنني في بلدي الثاني، وأرى أن الأمر أصبح أكثر سهولة ومتاحا للجميع".

وقال: "أود أن أكون في مصر دائما، واستمتع بهذا البلد وطبيعته الساحرة، وبالأخص الأهرامات وأبو الهول، وأنا أثق بأن كل من سيأتي إلى هذه الأرض سيكون مستمتعاً بزيارته".

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر: "عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة كوريا في عام 2016، أصبحت مصر وكوريا الجنوبية شركاء في التعاون، وأصبح هناك توثيق وتعاون كبير بين البلدين وخاصة في السياحة، وهناك تبادل ومحاولات مستمرة لتعميق العلاقات بين البلدين، ونحن نرغب في أن تكون مصر شريكا استراتيجياً لنا، ونرى أن مصر أهم دولة في المنطقة وتلعب دورا هاما في توفير الاستقرار".