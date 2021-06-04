شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشيد بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «تصدوا معنا» وأهميته خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى وخطورة الشائعات على إستقرار المجتمع وخطوات التنمية

جاء ذلك خلال تكريم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، لشباب مبادرة «تصدوا معنا»، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في إطار الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، للشباب المصرى بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج. وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبدالفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم مع الترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للاستمرار في تقديم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحصين الشباب وتوعيتهم بما يتم من مشروعات على ارض مصر مع الحرص على استدامته لإستيعاب مزيد من الشباب.