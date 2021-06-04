شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة لتسوية النزاعات يتابع مع ممثلي الأمم المتحدة بمصر تنفيذ نتائج منتدى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في إجتماع مع فريق الأمم المتحدة القُطْري حول نتائج النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي عقدت من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢١، وذلك بناءً على دعوة من «إلينا بانوفا» منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر.

أعرب مدير مركز القاهرة الدولي والمدير التنفيذي لسكرتارية منتدى أسوان عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للنسخة الثانية من المنتدى، وهو ما انعكس في المشاركة رفيعة المستوى من جانب الأمم المتحدة- وعلى رأسها الرسالة المسجلة الموجهة من سكرتير عام الأمم المتحدة- وإسهاماتها الموضوعية القيمة في المناقشات. وأوضح أن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الأفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة من خلال حلول شاملة وطويلة الأجل.

كما استعرض السفير أحمد عبداللطيف جهود مركز القاهرة في نشر استخلاصات النسخة الثانية على نطاق واسع، وذلك من خلال تقديمها في المنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة مثل اجتماع منظمة التجارة العالمية حول التجارة من أجل السلام ومنتدي استوكهولم للسلام والتنمية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذها من خلال أنشطة محددة لمركز القاهرة في مجالات بناء القدرات وإعداد الدراسات بالتعاون مع شركاء المنتدى الرئيسيين مثل الأمم المتحدة.

من جانبهم، أشاد الحاضرون من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر بالنجاح الكبير الذي حققه منتدى أسوان، والذي أصبح يحظى بتقدير واسع ليس فقط على الصعيد الأفريقي بل الدولي أيضاً، وأعربوا عن رغبتهم في مواصلة دعمهم للمنتدى من خلال المشاركة في تنفيذ نتائج النسخة الثانية والإعداد للنسخة الثالثة.

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