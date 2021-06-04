شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى لـ 200 ألفا من غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة، من محافظة الفيوم مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى بهدف تقديم خدمات طبية غير تقليدية في مجال الحماية من أمراض العيون لـ200 ألف مواطن مصري غير قادر في القرى والنجوع الاشد احتياج بمحافظات مصر المختلفة.

وتم إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء واشراف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنظيم قافلة للكشف على امراض العيون بقرية الشنطورى مركز ابشاواى بدعم ومتابعة السيد الوزير الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات مؤسسة صناع الخير والنبك الأهلي المصري

من جانبه رحب مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير بالتعاون بين صناع الخير والبنك الأهلي المصري لتنفيذ مرحلة جديدة وهامة من مراحل عمل مبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى موضحا ان تنفيذ المرحلة الجديدة من عينك في عنينا تأتى انطلاقا لمراحل تعاون ممتدة بين صناع الخير والبنك الأهلي المصري دعما لشرائح غير القادرين في انحاء الجمهورية

واشار زمزم إلى ان المرحلة الجديدة من مراحل عمل مبادرة «عنيك في عنينا» سوف تستهدف تنظيم القوافل الطبية المتخصصة في امراض العيون في القرى الاشد احتياج في محافظات الجمهورية المختلفة بالاستعانة بأفضل المؤسسة الطبية المتخصصة في مجال امراض العيون في مصر وسوف تقوم المبادرة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون المواطنين المستهدفين كذلك تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون وتسليم النظارات واجراء العمليات كل ذلك بالمجان تماما.