شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية : يجب مواجهة الجماعات المتشددة فكريًّا على صفحات التواصل الاجتماعي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بضرورة مواجهة الجماعات المتشددة فكريًّا على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه يجب التأكيد على ضرورة مواجهة الجماعات المتشددة التي تزرع بذور الشقاق وتهدد السلم والأمن الفكري والمجتمعي عن طريق إغراق صفحات التواصل الاجتماعي بسيل من المعلومات السليمة تصحح هذه الأفكار المغلوطة.

ومثَّل المفتي لذلك بصفحة دار الإفتاء على الفيس بوك التي كانت بمثابة البداية لهذا الغرض، حيث زاد متابعوها على عشرة ملايين متابع من داخل مصر وخارجها، من الشباب، من خلالها نصحح مفاهيمهم عن طريق فتاوى الوعظ وتصحيح المفاهيم.

وتابع المفتي أنه من خلال البث المباشر اليومي على صفحة الفيس بوك لدار الإفتاء لمدة ساعة، من الأحد إلى الخميس، وعقد مجالس الإفتاء في المساجد الكبرى بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندفع هذا الفكر المتشدد وندحضه، ولا نترك فراغا يمكن أن تسده جماعات متشددة غير مختصة؛ فالفراغ لا بد أن يُملأ، وإن لم يُملأ بالحق مُلئ بالباطل.