شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 4 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، 4 يونيو 2021، عند الاسعار المرتفعة التى حققها فى منتصف اليوم، بعدما صعد بشكل مفاجىء خلال ساعات قليلة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، فى مساء اليوم الجمعة، 945 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 810 جنيه ، والعيار 18 قيراطًا، 694 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6500 جنيه .

كما استقر سعر الذهب عالميا عند الاغلاق عند الاسعار المرتفعه التى حققها فى منتصف التعاملات ، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% أو ما يعادل 18.7 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، ويرجع ارتفاع سعر الذهب بسبب صدرو بيانات مخيبة للآمال فى الاقتصاد الأمريكى ، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 559 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو بينما كان يتوقع المحللين عدد أكبر يبلغ 645 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% فقط فى شهر مايو من 6.1% فى أبريل .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في منتصف التعاملات الجمعه، 836.41 جنيه، وكان قبل ساعتين، 832.63 جنيه، وفى الصباح، 826.76 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،894.90 $، وكان قبل ساعتين 1،886.22 $، وكانت في الصباح، 1،873.48 $،

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، في مساء اليوم الجمعة، 4 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 940 إلى 946 عيار 22 844 إلى 849 عيار 21 806 إلى 811 عيار 18 690 إلى 695 عيار 14 537 إلى 545 عيار 12 460 إلى 464 الاونصة 29000 إلى 29100 الجنيه الذهب 6500 إلى 6539 الكيلو 940000 إلى 946000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في مساء تعاملات الجمعه، 4 يونيو 20

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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