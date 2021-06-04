شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الروسية بالغردقة تحتفل بالنصر علي هتلر النازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت القنصلية الروسية العامة بالغردقة، مساء اليوم الجمعة، احتفالا بعيد النصر الروسي الذي يناسب انتصار القوات الروسية على القوات الالمانية في الحرب العالمية الثانية وذلك بمشاركة العشرات من اعضاء الجالية الروسبة وأطفالهم حيث تم تقديم فقرات فنية وموسبقية ورقصات من التراث الروسي وذلك من أبناء الجالية الروسية المقيمين بالغردقة.

وألقى القنصل الروسي بالغردقة، كلمة لهذه المناسبة وقال :«أن القنصلية العامة بالغردقة دعت الجالية الروسية للمشاركة في هذا اليوم الوطني وشمل الاحتفال حفل الموسيقي المخصص ليوم النصر، بحضور أفراد الجالية الروسية بالغردقة واقامة معرضًا لصور الأطفال ومعرضًا لصور الجبهة في الحرب العالمية الثانية».

