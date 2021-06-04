شكرا لقرائتكم خبر عن «مليانة كائنات حية دقيقة وتسبب السُّل» .. وزارة الصحة تصدر تحذيرًا بسبب الشيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة والسكان جرافيك على صفحتها الرسمية، يوضح مخاطر تناول الشيشة، وتسببها في انتقال العديد من الأمراض المُعدية، وأشارت الوزارة على صفحتها: «الشيشة مليانة كائنات حية دقيقة تنتقل بين الأشخاص وتسبب الإصابة بالأمراض المُعدية مثل السُّل، والتهاب الكبد سي، وفيروس كورونا».

وشددت الوزارة على أهمية التوقف فورا عن كل أنواع التدخين لحماية الشخص من الضرر الذي قد يتعرض له.

وتعتبر مصر من أكثر الدول التي ينتشر فيها التدخين، ووفقًا لمؤشرات البحث الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة عام 2017، اتضح أن حوالي 25% من الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة 22.8%، ويقدر عدد الوفيات المتعلقة به بنحو 170 ألف حالة سنويا، فيما يتم إنفاق نحو 3.2 مليار جنيه سنويًّا على علاج الأمراض المتعلقة باستهلاك التدخين، وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة.