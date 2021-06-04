شكرا لقرائتكم خبر عن قبل امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تقدم قائمة وجبات لتحسين الذاكرة: «استعينوا بالبليلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، نشرت وزارة الصحة والسكان بعض المعلومات الطبية التي تساعد الطلاب خلال فترة المذاكرة وتساعدهم على التركيز وتحسن الذاكرة، حيث حثت الوزارة على تناول إفطار خفيف ومتوازن يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة قبل الامتحان ولا يجب أن يكون الإفطار كبيرا، يكفي طبق من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول وثمرة فاكهة.

وقالت الوزارة، إن من مصادر النشويات التي تحافظ على مستوى السكر بالدم وتحسن أداء المخ (قمح البليلة، الخبز، البطاطا، البطاطس، الأرز، المكرونة)، مشيرة إلى أن شرب فنجان من القهوة أو الشاي قبل الامتحان أو المذاكرة يساعد على الانتباه والتركيز بسبب مادة الكافيين الموجودة به، ولكن الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين يسبب الأرق والتوتر، يكفي فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاي في اليوم.

وذكرت الوزارة أن الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من ٧٥٪؜ كاكاو غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن أداء الجهاز العصبي والمخ، كما ترفع من مستوى السيروتونين الذي يحسن المزاج ويقلل التوتر.

وفيما يتعلق بالعصائر، أشارت وزارة الصحة إلى أن عصير البرتقال يحتوي على «فيتامين سي» الذي يعد من مضادات الأكسدة ويحسن أداء الجهاز المناعي ويقلل التوتر بشكل عام، كما يحتوي على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقودًا للمخ، ومن العصائر الغنية بفيتامين سي أيضا (الفراولة والكيوي والليمون).

ومن ضمن نصائح الوزارة، تناول الأسماك من مصادر الأوميجا ٣ التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية، لذلك تناول السمك مرتين أسبوعيا.

وشددت الوزارة على أن الجفاف وقلة شرب الماء من مسببات التوتر وضعف التركيز، لذلك يجب أن يحرص الطالب على شرب كوب من الماء كل ساعة أثناء المذاكرة وليحميه من الجفاف الذي يؤثر على أدائه.