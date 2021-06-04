شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة وزارة الزراعة لدعم مراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتماما كبيرا فى إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، وهو ما يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول ما تقدمه وزارة الزراعة لدعم مراكز تجميع الألبان.

1 - اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركز تجميع الألبان في 10 محافظات.

2- إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالى 235 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

3- المراكز التى سيتم دعمها حتى الآن فى البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية، سوهاج، الأقصر، دمياط، بني سويف.

4- الدعم يشمل تطوير المعدات، والإنشاءات، والسيارات المجهزة، والادوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

5- يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

6- فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.