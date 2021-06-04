شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة كنز سياحى والدولة اهتمت به بالسنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرق الكرازة المرقسية، إن الاحتفال بمسار العائلة المقدسة كان يحدث في العصور الأولى، والاحتفال عبارة عن كنز وبدأ في السنوات الأخيرة يحظى باهتمام كبير من الدولة، وهو أمر تنافسى إذا نظرنا إليه من الناحية الاقتصادية كعنصر ومزار سياحى مهم فى مصر.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "اهتمام الدولة ممثلة في وزارة السياحة، بدأ في تقديم هذا المنتج للعالم، وأحد وزراء السياحة، سافر الفاتيكان، وعرض أيقونة العائلة المقدسة على البابا فرانسيس، وبدأ يكون اهتماما كبيرا من الدولة بالمسار".

وقال: "رئيس الوزراء شكل لجنة ممثل فيها مجموعة من الوزراء والمحافظات التي تضم مزارات لمسار العائلة المقدسة، وأجروا اجتماعات استهدفت تطوير تلك المزارات والأماكن الخاصة بالرحلة المقدسة، وهذه الرحلة مقسومة لنصفين، أحدهما برى والآخر نهرى، وزيارة المسار لا تشترط أن يزور الشخص كل المحطات، يمكنه أن يزور 3 أو 4، لذلك يمكن عمل أكثر من برنامج لزيارة تلك المزارات".