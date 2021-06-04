شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة للراغبين فى السفر بين مصر والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، أنه فى ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة المتحدة، تطالب الشركة عملائها المسافرين من وإلى لندن اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يونيو 2021 ضرورة الانتباه لما يلى:

بالنسبة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة:-

- لن يُسمح بالسفر من مصر إلى إنجلترا إلا لمن لهم حق الإقامة بالمملكة المتحدة.

- يجب حجز إجراءات الحجر الصحى المستحدثة فى أحد الفنادق المعتمدة وحجز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل السفر.

- إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 72 ساعة بنتيجة سلبية مع إجراء عدد (2) اختبار PCR خلال يومين من الوصول إلى إنجلترا وكذلك بعد اليوم الثامن من الوصول.

- ملأ البيانات المطلوبة على نموذج بيانات الراكب (PLF) لتسجيل بيانات الحجر الصحى وحجز الاختبارات.

- سيتم استقبال الركاب القادمين من مصر فى أماكن مخصصة بمطار لندن هيثرو عند الوصول.

أما بالنسبة للمسافرين من المملكة المتحدة إلى مصر:

- كما هو مُطبق فى الوقت الحالي، ضرورة اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 96 ساعة بنتيجة سلبية.

كما تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من وإلى وجهاتها المختلفة ضرورة مراجعة متطلبات السفر المنشورة عبر موقعها الإلكترونى قبل السفر، وكذلك الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 داخل مصر لمراجعة حجوزاتهم أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم.