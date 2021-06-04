شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم غدا السبت، مؤتمرا صحفيا، لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامةوالامتحان التجريبى الثالث، للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وأكدت الوزارة، أن المؤتمر الصحفى سيذاع على القنوات المصرية فى تمام الساعة الثانية من عصر غد السبت 5 يونيو 2021.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قال إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.