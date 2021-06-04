أسبوع تحت الماء.. الإنقاذ النهري تمشط نهر النيل بحثا عن "غريقي العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لليوم السابع على التوالي، يواصل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة تمشيط نهر النيل لانتشال جثتي طالبين فارقا الحياة غرقا بمركز العياط، جنوب المحافظة.

السبت الماضي، تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالتي وفاة بكوبري البليدة.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق فاصطدمت بسور الكوبري لتطيح بشابين في مياه نهر النيل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة مدير الجنوب لانتشال الجثتين بعدما جرفهما التيار.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، وتحفظت على السائق لاتهامه بالتسبب في وفاة الطالبين مصطفى محمد ومحمود حمادة من قرية البليدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.