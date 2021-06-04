بـ216 طربة حشيش.. ليلة سقوط عصابة المشاغبات الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقظة أمنية وجهود شرطية متواصلى على مدار الساعة أحبطت مخطط نسائي لتهريب كمية من مخدش الحشيش داخل سيارة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (إحدى السيدات) بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة قيادتها حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة (بدون عمل – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) وبصحبتها (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية).

وبتفتيش السيارة عثر على (216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريباً مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة)، ومبلغ مالى و3هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمات اعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.