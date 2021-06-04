تبدأ على مراحل.. متحدث "الإسكان" يكشف موعد تشغيل مقرات الوزارات في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية منذ 5 سنوات، وجرى البدء في العمل بـ40 ألف فدان وتنفيذ مرافقها من مياه وصرف واتصالات وكهرباء، وتشغيل جزء كبير منها استعدادًا لانتقال الحكومة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على مشروع ضخم، وهو المنطقة المركزية للأعمال، وهي منطقة لأول مرة تشهدها مصر، وتضم أبراجًا سكنية ضخمة وأبراج فندقية ومحلات ومولات ضخمة.

وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة "إكسترا نيوز" والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إنه كان من المستهدف في آخر تحديث للمخطط أن يقطن بالعاصمة حوالي 6 ملايين نسمة طبقًا لمقاييس عالمية وخبراء تعمل على هذا الأمر، مضيفًا أن آخر معلومات حسب الخطة التنفيذية أنه بنهاية شهر يونيو سيجري البدء في تشغيل مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون على مراحل.

وواصل: "سيجري استلام بعض الأبراج في العاصمة الإدارية بنهاية العام الحالي، وستكون الوجهات الزجاجية جاهزة بالكامل ما عدا جزء بالبرج الأيقوني".