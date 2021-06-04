الرئيس السيسي يناقش العاملين في موقع توسعة كوبري المنيب العلوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلًا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وناقش الرئيس المسؤولين في مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سير الأعمال التي ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

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