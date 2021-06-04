شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يتفقد مطار «بنينا» قبل استئناف الرحلات مع ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى، مطار بنينا الدولى فى مدينة بنغازى، الجمعة، للاطلاع على آلية عمل الرحلات بالمطار وخطوات إتمام إجراءات السفر.

وأكد بيان صحفى صادر عن المركز الإعلامى لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الهدف من الزيارة متابعة كل الإجراءات المصاحبة لآلية عمل الرحلات بالمطار، وخطوات إتمام إجراءات السفر من أجل إمكانية فتح الخط الجوى المباشر من بنينا إلى القاهرة، فيما أبدى الوفد ارتياحًا للإجراءات المعمول بها، وأشاد بالتحسن الملحوظ مقارنة بالزيارة السابقة عام 2017.

وبحث مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان سالم، مع قنصل مصر فى طرابلس نبيل إسماعيل؛ إمكانية تعزيز إجراءات العبور بيْن البلديْن، عن طريق معبر امساعد، بحسب قناة «218» الليبية. وقالت القناة إن الجانب الليبى ناقش حالات الازدحام المتكررة فى المعبر البرى، ما نتج عنه تكدس السلع والبضائع وتعرضها لعوامل التعرية؛ مما ينتج عنه حالات التلف، وتم البحث عن حلول تُسهّل إجراءات تنقّل الأفراد والشاحنات المُحمّلة بالبضائع بين مصر وليبيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، فى مؤتمر صحفى، الجمعة، إنه تم تكليف لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة لاختيار المناصب السيادية فى ليبيا، وأكد وجود رفض كبير لمشروع الدستور الليبى المعروض الآن، وقال: «بإمكاننا إجراء الانتخابات وفقًا للدستور الحالى على أن تُتاح لليبيين فرصة تعديله بعدما تهدأ الأمور للخروج بدستور يُرضى الجميع».

وجدد صالح الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية ومن بينها مؤتمر برلين بما يحقق المصالح الليبية، مشددًا على أن «أولوياتنا الآن هى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات».