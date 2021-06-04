شكرا لقرائتكم خبر عن «مصطفى وزيري» : «لوحة الإسماعيلية الأثرية» تصل إلى المتحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عن وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي تبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسُمك 45 سم؛ وأنها مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للملك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة إحدى اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.