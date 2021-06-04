شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الصيف.. غرق طفل بالبحر المتوسط في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل 13 سنة مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في البحر المتوسط في شاطئ إدكو في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بغرق طفل أثناء الاستحمام في شاطئ إدكو على البحر المتوسط في نطاق محافظة البحيرة.

واستقبلت مستشفى إدكو المركزي جثمان الطفل «محمد .ح .ع» 13 سنة، مقيم مدينة إدكو، وأظهرت المعاينة المبدئية للجثمان أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تم ايداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.