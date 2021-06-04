شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يراجع أعمال تطوير الطرق للقضاء على «الزحام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، والتى تتم على امتداد 106 كيلومترات، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلًا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية، التي سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل، وسيجرى تطبيقها على الطرق السريعة، والتى ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتُنهى الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وخلال جولته الجمعة، توقف الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل بشأن عدد من قطاعات الطريق الدائرى، خاصة الجارية لتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل، ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، إذ تابع سير الأعمال التي ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه، وتقليل زمن رحلات التنقل واستهلاك الطاقة للمركبات، والحد من الآثار البيئية السلبية.