وظائف خالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات في القاهرة والمحافظات

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1 - شركة أمان للتمويل متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية:

مندوبى مبيعات (Outdoor) (تجزئة- جملة)

- مسئول عن بيع و توزيع ماكينات أمان.

- خبرة من (0-2) سنوات فى مجال المبيعات.

- حاصل علي مؤهل فوق المتوسط او مؤهل عالي.

- حسن المظهر والسن لا يزيد 30 سنة.

- مطلوب في (حوامدية, الوراق, الهرم, فيصل, بولاق, الغطاطى, كرداسة, الدقى, المهندسين, إمبابة, الزمالك, العجوزة ,الكيتكات ,أوسيم- صلاح سالم, المعادى , البساتين, العباسية, غمرة, وسط البلد, حدائق حلوان, الأزبكية, الصف, السيدة زينب, الخليفة, المقطم, 15 مايو, الزيتون, الوايلى, المرج -شبرا الخيمة, حدايق القبة, شبرا مصر, التجمع , الزاوية, عين شمس, مدينة السلام, المطرية, مصر الجديدة, مدينة نصر, الشرابية, بنها )

- يفضل خبرة في مجال المبيعات ( الدفع الالكتروني اوالمواد الغذائية)

مزايا الوظيفة:

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- تأمين علي الحياة

- راتب ثابت-عمولة

- بدلات

العنوان: قطعة 391 أ- بجوار شركة ناتجاز- امام شركة جابكو للبترول- الشطر الرابع- المعادي الجديدة- البساتين- القاهرة

الميعاد: الموافق الاحد 6 يونيو 2021 من 10 صباحا حتي 3 عصرا.

==========

2 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة الدقهلية ( مدينة سندوب) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 13 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة سندوب .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

----------------------

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الدقهلية – فرع سندوب

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الادوية فوق الحضانة

----------

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

-------------

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الدقهلية – فرع سندوب

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الادوية فوق الحضانة يوم 13 / 6 / 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمقر الشركة.

=========

3 - شركة أوبو العالمية - مصر تطلب : مصمم جرافيك



Junior Graphic Designer is currently needed For OPPO Egypt

Location: Nasr City, Cairo

Department: Trade Marketing

Responsibilities:

1. Prepares work to be accomplished by gathering information and materials.

2. Plans concept by studying information and materials.

3. Illustrates concept by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts.

4. Obtains approval of concept by submitting rough layout for approval.

Job Requirements

1. Bachelor's degree.

2. Very Good English command.

3. Experience: 1-2 years practical experience in graphic design ( In Design, Photoshop, and Illustrator).

4. V Good communication skills

5. Organized and detail-oriented; Driven, self-motivated and passionate.

If you're interested please send your updated CV to [email protected]"

and mentioned "Junior Graphic Designer " at the email subject

==============

4 - شركة SOC العاملة في مجال البرمجة تطلب مبرمجين لعدة أنظمة ومصممين ومحلل بيانات وجودة :



A Saudi-Jordanian programming company in Haram Plateau is seeking the following jobs

1- Senior Laravel Front-End & Back-End Developer

2- Senior IOS Developer

4- Senior Android Developer

3- System Analysis & Quality Assurance

5- UI\UX Designer ( Web + Applications)

1- Senior Laravel Front-End & Back-End Developer

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Deep understanding of the basic web languages: HTML، CSS, and JavaScript.

- Solid experience working with the PHP، the latest Laravel version, SOLID Principle and other types of web frameworks

- Proven expertise in managing API services (REST and SOAP)، OOP (Object-oriented Programming), and MVC.

- Demonstrable experience in unit testing using test platforms like PHPSpec، PHPUnit, and Behat

- Good working knowledge in design and query optimization of databases (MySQL، MS SQL, and PostgreSQL) and NoSQL (MongoDB and DynamoDB).

- Familiarity with server tools (Apache، Nginx, PHP-FPM) and cloud servers (Azure, AWS, Linode, Digital Ocean, Rackspace, etc.)

- Integrate back-end data services and improve current API data services

- Excellent communication and problem-solving skills

2- Senior IOS Developer

- Have published at least one original IOS app

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Designing and building mobile applications for Apple’s iOS platform

- Collaborating with the design team to define app features.

- Ensuring quality and performance of the application to specifications.

- Identifying potential problems and resolving application bottlenecks.

- Fixing application bugs before the final release.

- Publishing application on App Store.

- Knowledge of iOS back-end services.

- Knowledge of Apple’s design principles and application interface guidelines.

- Proficient in code versioning tools including Mercurial، Git, and SVN.

- Extensive experience with iOS Frameworks such as Core Data and Core Animation.

- Maintaining the code and atomization of the application.

- Designing and implementing application updates.

- Familiarity with push notifications، APIs, and cloud messaging.

- Proficient in Objective-C، Swift, and Cocoa Touch.

- Experience with continuous integration.

3- Senior Android Developer

- Have published at least one original Android app

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Design and build advanced applications for the Android platform

- Collaborate with cross-functional teams to define، design, and ship new features

- Work with outside data sources and APIs

- Unit-test code for robustness، including edge cases, usability, and general reliability

- Work on bug fixing and improving application performance

- Continuously discover، evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency

- Proven software development experience and Android skills development

- Experience with third-party libraries and APIs

- Strong knowledge of Android SDK، different versions of Android, and how to deal with different screen sizes

- Experience working with remote data via REST and JSON

- Solid understanding of the full mobile development life cycle.

- Familiarity with cloud message APIs and push notifications

4- System Analysis & Quality Assurance

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Design and implement testing plans for products

- Identify procedures and scenarios for the quality control of products and services

- Process product reviews and inform the development team of defects and errors

- Communicate quantitative and qualitative findings from test results to the development team

- Monitor efforts to resolve product issues and track progress

- Ensure that the final product satisfies the product requirements and meet end-user expectations

- Spot areas for improvement to enhance the product's efficiency

- Research the current market for similar products and compare results

- High regard for safety standards and quality control

- Able to sit or stand for long hours at a time

5- UI\UX Designer ( Web + Applications)

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Gather and evaluate user requirements in collaboration with product managers and engineers

- Illustrate design ideas using storyboards، process flows and sitemaps

- Design graphic user interface elements، like menus, tabs and widgets

- Build page navigation buttons and search fields

- Develop UI mockups and prototypes that clearly illustrate how sites function and look like

- Create original graphic designs (e.g. images، sketches and tables)

- Prepare and present rough drafts to internal teams and key stakeholders

- Identify and troubleshoot UX problems (e.g. responsiveness)

- Conduct layout adjustments based on user feedback

- Adhere to style standards on fonts، colors and images

- Proven work experience as a UI/UX Designer or similar role

- Portfolio of design projects

- Knowledge of wireframe tools (e.g. Wireframe.cc and InVision)

- Up-to-date knowledge of design software like Adobe Illustrator and Photoshop

- Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders

- Good time-management skills

- BSc in Design، Computer Science or relevant field

Please send your CV and your Latest 10 projects that you are done it to this email: [email protected]

And please note that write the job title on email subject

===========

5 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظتي المنيا و بني سويف :

وظيفة_مراجع :

(لفرع المنيا ، لفرع بني سويف )

المتطلبات_الوظيفية:

- مؤهل عالي (كلية تجارة فقط).

- خريجين فقط.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- يكون من ساكني محافظة المنيا وبني سويف فقط .

- خبرة سابقة في المراجعة الداخلية والخارجية بالتمويل متناهي الصغر

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي ، طبي شامل ، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي

يتم ارسال السيرة_الذاتية علي الوتساب :

‏Whats_App : 01146699196

‏[email protected]

‏Mr. raafat fawzi

=======

6 - شركة اكسيد عن فتح باب التقديم على الوظائف التالية:

- فني ازالة اعطال و تركيبات

(تصليح اعطال الخطوط و تنفيذ تركيبات السنترالات بالمحافاظات)

------

مكان العمل: القاهرة الكبرى و المحافظات

-------

شروط_المتقدمين:

- مؤهل متوسط.

- السن 30 حد اقصي.

- الالمام بمبادئ الشبكات السلكية و اللاسلكية

اجادة التعامل مع الاجهزة اللوحية

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

- ذكور فقط

---------

المميزات:

- المرتب يتم توضيحه في المقابلة التلفونية

- 9 ساعات عمل

- يومين اجازة

- تامين اجتماعي و تامين طبي

----------

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

==========

7 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة الغربية ( مدينة كفر الزيات ) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 15 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بمدينة كفر الزيات .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

----------------------

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع ابو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

-----------------

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع ابو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب. يوم 15 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا – بمقر الشركة.

=============

8 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية:

مشرفين مبيعات (Outdoor)(تجزئة- جملة)

- مسئول عن تحقيق المستهدف الشهرى و الاشراف على فريق المبيعات.

- خبرة من (5-10) سنوات فى مجال المبيعات.

- حاصل علي مؤهل عالي.

- حسن المظهر والسن لا يزيد 34 سنة.

- مطلوب في محافظة (القاهرة والجيزة).

- يفضل خبرة في مجال المبيعات ( الدفع الالكتروني اوالمواد الغذائية)

مزايا الوظيفة:

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- تأمين علي الحياة

- راتب ثابت-عمولة

- بدلات

العنوان: قطعة 391 أ- بجوار شركة ناتجاز- امام شركة جابكو للبترول- الشطر الرابع- المعادي الجديدة- البساتين- القاهرة

الميعاد: الموافق الاحد 6 يونيو 2021 من 10 صباحا حتي 3 عصرا.

========

9 - شركة أوبو العالمية - مصر تطلب : مدير حسابات



E-Commerce Account Manager is required:

Employer : OPPO Egypt

Location : Nasr city- Cairo

Job Responsibilities:

- Directly responsible for the revenue growth, relationship development and the profitability of assigned sales area.

- Inspire and influence sales and brand marketing teams to drive e-commerce market share and sales acceleration on retail customer websites.

- Responsible for sales operations, administrative and support functions within the assigned sales area.

- Develop and maintain enduring account relationships with key customers.

- Proposes and implements sales and marketing promotions to further strategic objectives and grow sales.

- Ensures sales results meet or exceed established objectives.

- Collaborate with a cross-functional team with skills in brand marketing, sales, product, finance and data analytics.

- Manage the business case, project planning, and execution of e-commerce strategies related to product launches, review acquisition, and advertising with full accountability for results and timely deliverance.

- Support content transfer to retail customers, in close cooperation with sales and content marketing specialist.

- Assist with development and management of retail customer paid search advertising platforms and organic search optimization strategies.

Requirements:

-Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or related field

-Minimum three years of experience in e-commerce sales, marketing, customer service or related field

Authorization to work in the United States on a full-time basis is required; employer sponsorship for employment-based visa status is not available for this position.

-Experience with backend retailer e-commerce platforms a plus

Experience with paid search platforms a plus

- Familiarity with sales and merchandising standards, policies, procedures, and competitive position

- Must have a working understanding of e-commerce promotion and advertising

- Good organizational and problem-solving skills

-Excellent business communications skills.

Send your updated CV"[email protected]" and mention in the subject "E-Commerce Account Manager"

==============



10 - سيتي مارت ماركت CityMart - coffee & Mini Market يطلب للتعين:

- مساعد كاشير

المسئولية عن نظافة الفرع ورص المعروضات بالطريقة الصحيحة ومساعدة الكاشير والباريستا

--------

مكان العمل: مصر الجديدة - المقطم – الحسين

-------

الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 30 سنة

----------

الحقوق

- المرتب 2200

- 8 ساعات عمل

- يتم تعليمه شغل الكاشير وفى حالة اثبات جدارته يتم ترقيت + اوفر تايم

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

============

11 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة دمياط (مدينة دمياط ) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 22 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بمدينة دمياط .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

----------------------

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

شارع الكوبري العلوي أمام نزلة الكوبري – برج الهدى.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

--------------

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

السنانية - طلعت الكوبري العلوي امام صيدلية أم المؤمنين. يوم 22 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عضرا بمقر الشركة.

=======



12 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة يوم الاثنين القادم الموافق 7 يونيو 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : حدائق القبة 123 شارع مصر و السودان – عمارة المحروسة – الدور الاول – بجوار البنك الاهلي

من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني )

2. رئيس مجموعة لفروع القاهرة

مكان الفروع:

القاهرة ( شبرا مصر / دار السلام / حلوان / المرج / المطرية / حدائق القبة / مدينة نصر - الحي العاشر )

الجيزة ( المنيب / فيصل / امبابة / العياط )

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل تليفون - واتساب:

استاذ / طارق : 01033861445

=======



13 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_القليوبية يوم الاربعاء القادم الموافق 9 يونيو 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : شبرا الخيمة شارع 15 مايو – اعلى هايبر الشرقية – شبرا الخيمة – القليوبية

من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني )

2. رئيس مجموعة لفروع القليوبية

مكان الفروع:

القليوبية ( قليوب / شبين القناطر / شبرا الخيمة / بنها / طوخ )

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل تليفون - واتساب:

استاذ / طارق : 01033861445

==========



14 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_البحيرة يوم الاربعاء 09 يونيو 2021 م.

لفروع: (شبراخيت - ابو_حمص - ايتاي_البارود - كوم_حماده - الدلنجات - ابوالمطامير )

عنوان_المقابلات :

المنوفية: ايتاي البارود: ش فلسطين من ش الدهب امام حضانة تحفيظ القران الكريم – برج الحياة - الدور الاول علوي .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع - يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط - خريجين فقط

• المميزات: ( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة) .

برجاء إحضار السيرة_الذاتية و صورة بطاقة الرقم القومي

للاستفسار والتواصل واتس اب فقط:

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

===========



15 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة قنا :

مراجع: (محافظة قنا) :

المتطلبات_الوظيفية:

- مؤهل عالي (كلية تجارة فقط).

- خريجين فقط.

- تقدير لا يقل عن جيد.

- ذكور فقط.

- السن لايزيد عن 30.

- يكون من ساكني محافظة قنا.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في المراجعة الداخلية والخارجية.

- يفضل من لديه خبرة سابقة بمجال التمويل متناهي الصغر.

التواصل :يتم ارسال السيرة الذاتية عن طريق الواتساب :

Whats_App: 01121383335

Mr. Mostafa Tag Eldein

===========

16 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الغربية يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 م.

لفروع: (قطور- بسيون- سمنود- زفتي- السنطة )

عنوان_المقابلات :

الغربية: بسيون - ش مسجد المحطة - شركة امان اعلي مطعم الزعيم .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع - يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط - خريجين فقط .

• المميزات: ( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali - 01069097007

---------