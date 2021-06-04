شكرا لقرائتكم خبر عن حرية اختيار الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا لطلاب «الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًّا، عصر اليوم، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراء الامتحانات على الطلاب، وإتاحة الامتحانات الورقية بجانب الإلكترونية.

ويعلن شوقى، خلال المؤتمر، جداول امتحانات الثانوية العامة، والامتحان التجريبى الثالث، كما يرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وأعلن الوزير، عن امتحان تجريبى آخر في شهر يونيو، سيتم الإعلان عن جدوله الأسبوع المقبل، وستكون امتحانات كاملة، بنفس زمن امتحان آخر العام، ليتأكد الطلاب أنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

وأكد شوقى أن هناك تصحيحًا إلكترونيًّا يضمن عدم وجود عنصر بشرى تحقيقًا للعدالة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة مطمئنة لوضع الشبكات بشكل جيد جدًّا، ولكن الرئيس السيسي أراد أن يضيف لهذه الدفعة شيئًا آخر، باعتبارها أول مرة تواجه كل هذه التغيرات وهو التركيز على جوهر التطوير.

وتابع: إنها رسالة طمأنة للجميع من الرئيس لأول دفعة نسعد بها، وقريبًا سنبارك لكل الأولاد المستفيدين من تلك التجربة.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، ردًّا على استفسارات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر فيسبوك، أحقية الاختيار بين أداء الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وفقًا لرغبة كل طالب.

وقال إنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين عن الامتحان، بالطريقتين الإلكترونية والورقية، مشددا على أن الطالب سيختار واحدة منهما فقط.