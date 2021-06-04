شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي وزير الخارجية الموريشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، آلان جانو وزير الخارجية الموريشي، حيث تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات ومنها النقل البحري، والري والموارد المائية، والزراعة، والطب البيطري، ومشروعات الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، أبدى الوزير الموريشي اهتمام بلاده بالتعاون في مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال التدريب في مجال بناء وصيانة الكباري، فضلاً عن تنفيذ وتمويل مشروعات إنشاء مبانٍ خضراء (صديقة للبيئة)، ودراسات جيولوجية لمواقع البناء، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتساهم في مشروع تشييد المباني الذكية لجامعة موريشيوس.

كما أبدى الوزير تطلع بلاده للحصول على دعم مصر في موضوع تدريب المعلمين على استخدام الأدوات التكنولوجية التي تمكنهم من التدريس عن بُعد عبر تطبيقات الإنترنت.

وفي ظل تميز العلاقات الثنائية، تم كذلك الاتفاق على تبادل تأييد الترشيحات في مختلف المنظمات والهيئات الدولية، كما تم تناول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، ومن بينها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة وعملية إعادة إعمار غزة، وآخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة.