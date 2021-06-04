شكرا لقرائتكم خبر عن مصر دولة أفعال.. أول صور من داخل غزة لعمليات إزالة الركام بالآليات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الآليات المصرية فى قطاع غزة فى إزالة الركام والدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى في غزة، وذلك بعد دخولها صباح اليوم الجمعة للبدء في عملية إعادة الإعمار.



إزالة الركام في غزة بآليات مصرية

وكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فى قطاع غزة، ناجى سرحان، أن الآليات المصرية التي دخلت تعمل وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها.



إزالة الركام الذى خلفه الاحتلال الاسرائيلي في غزة

وذكر المسؤول الفلسطينى في تصريح صحفى، أن الآليات المصرية بدأت بإزالة ركام برج الشروق ومن ثم ستنتقل للعمل بعدة مواقع آخرى، مشيرًا إلى أن هذه الآليات سوف تساعد في عملية إزالة الركام وإزالة المباني الأيلة للسقوط التي تشكل خطرًا على حياة الناس.



إزالة الركام في غزة

كانت آليات مصرية قد دخلت قطاع غزة، وقال المسؤول الفلسطيني إن هذه المساعدات ستشكل جهدًا كبيرًا وذلك لأن الآليات الموجودة بالقطاع قديمة ومهترئة وهذه الآليات ستساعد المقاولين في عملية إزالة الأنقاض تمهيدًا لبدء عملية الإعمار حال وصول التمويل.



إزالة الركام من المناطق المدمرة في غزة

وأكد المسؤول الفلسطينى، أن الطواقم الهندسية بوزارة الأشغال أعدت خطة لسير عمل هذه الآليات حيث سيتم العمل بعدة مواقع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذه الآليات.



الآليات المصرية تبدأ في إزالة الركام بقطاع غزة 1

وتابع "نحن الآن في طور التقييم المستمر لفاعلية هذه الآليات، وإن كانت الطواقم بغزة تحتاج لبعض النوعيات دون الأخرى، ولطلب المزيد من الآليات التي نحتاجها، وسنقوم بإخبار الأشقاء المصريين بذلك بشكل مستمر".



الآليات المصرية تبدأ في إزالة الركام في غزة

وذكر المسؤول الفلسطينى، أن فريق هندسي فني مصري متواجد بشكل دائم للتنسيق والمتابعة وهم على تواصل لحظي مع الطواقم العاملة على الأرض، موجهًا شكره لمصر قيادةً وشعبًا على وقفتهم الجادة مع قطاع غزة.



الآليات المصرية تزيل الركام من غزة

وأضاف وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية، "نأمل أن يتم الإسراع بتوفير أموال الإعمار للبدء بعملية الإعمار ووزارة الأشغال وطواقمها جاهزة للبدء فورًا باعمار البيوت التي دمرت".



الآليات المصرية تزيل الركام والدمار في غزة