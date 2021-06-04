شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تفتح باب التقدم للمدرسة الرياضية بالوايلى منتصف الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقدم للقبول بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بالوايلى، منتصف الشهر القادم، كما أعلنت المديرية شروط القبول بالمدرسة، حيث يبدأ سحب الملفات من 15 يوليو حتى 15 أغسطس.

وجاءت شروط الالتحاق بالمدرسة أن يكون الطالب ناجح فى الصف السادس الابتدائي ومنقول للصف الأول الإعدادى، وأن يجتاز الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية، والكشف الطبي.

كما يتم القبول بالصف الثانوى للحاصلين على بطولات الجمهورية، فى الألعاب الرياضية.









