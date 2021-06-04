شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : إصابة المدخنين بسرطان الرئة أهون من التمدد الهوائي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التدخين ينتج عنه إما سرطان في الرئة أو التهاب شعبي وتمدد هوائي.

وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند تخرجه من كلية الطب سألة الدكتور الذي كان يدرس له لو أنت مدخن بما تتمنى أن تصاب، بسرطان الرئة أم تمدد هوائي.

واستكمل موافي، أنه تمنى لو يصاب بسرطان الرئة؛ لأنه في ذلك الوقت -1968- لم يكن له دواء، متابعا: «قولت له أصاب بالسرطان وبعد 3 أشهر هموت»، معلقا، الدكتور كان بيسألني وقتها على أيهما أخطر في المضاعفات.

وأردف موافي: أن المدخن الذي يصاب بالتهاب شعبي وتمدد هوائي يعاني من 5 سنوات كحة، ومثلهم بلغم ونهجان وهبوط في الجهة اليمنى للقلب، وفشل تنفسي غاليا يحتاج لجهاز تنفس صناعي، معلقا: «5 سنوات قارف نفسك واللي حواليك».