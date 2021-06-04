شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مساجد جديدة بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فصيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر إن مديرية الأوقاف قامت اليوم الجمعة، بافتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد «أولاد حسن» بقرية المحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد النور ال حراجى بحاجر المريس بمركز ومدينة الطود.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.